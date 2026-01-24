Cody Bellinger se queda con los Yankees y acuerda contrato por US$162,5 millones y cinco años

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Cody Bellinger se convirtió en el último de los mejores bateadores agentes libres en llegar a un acuerdo, al acordar el miércoles quedarse con los Yankees de Nueva York por un contrato de cinco años y 162,5 millones de dólares, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones.

La persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba sujeto a una evaluación física exitosa.

Bellinger recibirá un bono por firmar de $20 millones pagadero el 1 de abril, $32.5 millones en las primeras dos temporadas, $25.8 millones en las siguientes dos y $25.9 millones en 2030. También tiene una cláusula de no intercambio completa.

Bellinger tiene derecho a optar por no participar después de las temporadas 2027 o 2028 para convertirse en agente libre nuevamente, pero si hay una interrupción laboral que resulte en que no se jueguen partidos en 2027, el acuerdo especifica que las opciones de no participar se trasladarán a después de las temporadas 2027 y 2028.

Bellinger , dos veces All-Star, adquirido por los Yankees procedente de los Cachorros de Chicago en diciembre de 2024 , bateó para .272 con 29 jonrones y 98 carreras impulsadas el año pasado, incluyendo .302 con 18 jonrones y 55 carreras impulsadas en el Yankee Stadium. Bateador zurdo, jugó 149 partidos en los jardines y siete en la primera base en su primera temporada desde 2022 sin estar en la lista de lesionados.

Es hijo del ex yanqui Clay Bellinger.

Elegido Novato del Año de la Liga Nacional en 2017 y MVP de la Liga Nacional en 2019, Bellinger tiene un promedio de .261 con 225 jonrones y 695 carreras impulsadas en ocho temporadas con los Dodgers de Los Ángeles (2018-22), los Cachorros (2023-24) y los Yankees.

Ganó $57.5 millones del contrato de $80 millones por tres años que firmó con los Cubs antes de la temporada 2024. Bellinger rechazó una opción de $25 millones para 2026 a favor de una rescisión de $5 millones.