Colombia y Venezuela brillan Clasificatorio Pesas

Las colombianas María Mena y Mari Sánchez se repartieron las medallas de oro en la categoría de los 77 kilogramos, mientras que el venezolano Keydormar Vallenilla reinó en los 96 kilos en la jornada de este jueves del Campeonato de pesas clasificatorio para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Mena se alzó con los oros en arranque, con 115 kilos (récord del evento) y en total, con 252 kilos, así como la plata en envión, con 137, mientras que Sánchez, con una alzada de 140 kilos, consiguió el oro en envión, así como las preseas de plata en arranque, con 108, y en total, con 248 kilos, en el certamen, dedicado al licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports y que se lleva a cabo en el Pabellón de Halterofilia doctor José Joaquín Puello, del Parque del Este.

Las preseas de bronce recayeron sobre la mexicana Aremi Fuentes Zavala, quien levantó 107 kilos en el arranque, 133 en envión, y 240 en total.

Mari Sánchez se lució en su categoría

La dominicana Daiana Serrano ocupó el cuarto peldaño en la división con 105 kilos en arranque, 131 en envión y 236 en total.

En los 94 kilos masculinos, el venezolano Keydomar Vallenilla, medallista olímpico de plata en Tokio 2020 en los 96 kilogramos, dio una gran demostración de poder al conseguir las tres medallas de oro que otorgó la división.

En el arranque, Vallenilla firmó una alzada de 170 kilos, mientras que en el envión completó 212, y en el total, 382 kilogramos para coronarse campeón absoluto de la especialidad.

