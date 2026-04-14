Cuando un amigo se va

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Hace 35 años conocí a Carlos Batista Matos cuando laboraba en el periódico Ultima Hora, y yo hacía lado, en el Listín Diario, y desde entonces nos llevamos super bien.

Cada año visitaba su programa "Con los Famosos" de Color Visión y hacíamos muy buena química.

Pero también coincidíamos en cumpleaños de amigos en común, en eventos deportivos y en premiaciones.

Fue uno de los periodistas que apoyó mi estilo en el periodismo deportivo y mi narración con el Licey.Siempre tuvo palabras de elogios para mi persona y eso me llevó a quererlo más.

Una vez se enfermó y fui hasta la clínica para darle apoyo. Como pueden observar, yo le tenía mucho aprecio Teníamos dos versiones de Carlos:

1- El hombre que adoptó un personaje y se pegó en la televisión.

2- La otra versión era un periodista culto, escribió varios libros y como comentarista trascendió.

Los políticos, artistas y peloteros iban a su espacio y se notaba un ambiente agradable.En su personaje, todo el mundo le hacía coro: El más bello, el de las corbatas más caras. Definición ideal: Carlos Batista fue una gran persona y gran profesional.Sigueme en todas las redes sociales como: Elreydelaradio