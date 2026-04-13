Rumor sobre Fernando Tatis Jr.

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Fernando Tatis Jr. es uno de mis peloteros favoritos y por eso vivo muy pendiente a su carrera.

Tatis Jr. era el torpedero de San Diego.

Hacía jugadas espectaculares, pero se lastimaba mucho.

Para cuidarlo, entonces lo enviaron al prado derecho.

Ahí deslumbró y se ganó el "Guante de Oro".

Pues ahora resulta que por segundo día corrido Tatis Jr. fue colocado en la segunda base.

Y seguro que le irá buen!!!.

Entonces, cuál es el rumor?.

Dicen, es un rumor, que los Yankees quieren verlo jugar en segunda para adquirirlo.

Tatis Jr. con los Yankees?.

Dejaría San Diego partir a Tatis Jr?.

Aquí entra el tema económico. San Diego tiene mucho dinero comprometido en contratos largos.

En cambio, Los Yankees si pueden pagar ese dinero.

Un tema relevante: Los Yankees pagarían la mayor parte

de ese contrato.

Hasta el momento, es un rumor.

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