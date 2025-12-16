Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Impacto deportivo

Aplausos para Núñez y Adames

L os Liceístas están muy contentos con la excelente contribución de Gustavo Núñez y Cristian Adames.

Antes eran refuerzos, pero este año son parte clave desde el día uno de la temporada.

Antes de hablar de sus números, quiero resaltar temas claves:

1- Dos jugadores saludables.

2- Joseadores

3- Con buena actitud

4- Bateo, velocidad y defensa.

El bate de Gustavo llegó a la actividad del lunes con 47 hits, 14 bases robadas y 22 anotadas.

En cada turno hace todo lo posible por ser productivo.

El bate de Adames líder en dobles con 9, promedio de bateo de .314 y 21 remolcadas.

Al igual que Gustavo, en cada turno hay un optimismo de que hará algo bueno para el Licey.

El arte de Gilbert

Por otro lado, quiero resaltar al dirigente Gilbert Gómez.

Ustedes no se imaginan todas los obstáculos que se le presentan a un dirigente.

Aún así, Gilbert mueve fichas, da confianza a jugadores, a veces duda, acierta, es una batalla diaria.

Hay razones, que no voy a tratar ahora, que hacen muy especial a un mánager que logra triunfar en Lidom.

