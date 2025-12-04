El Clásico por Radio, TV-YouTube

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Marzo del 2026 será histórico con la llegada del Clásico Mundial de Béisbol y todo un país estará pujando para ganar.

Hace más de un año que los fanáticos están armando su Line-up.

Albert Pujols tendrá un equipo de lujo y parece que RD podría ser campeón otra vez.

Felicito a Miguel Medina y al Grupo Panorama, que unido también al Grupo Corripio, van a tener tremenda cobertura de Radio, Televisión y por YouTube.

Se van a transmitir 47 juegos por diversos canales y emisoras.

La red de transmisión estará conformada por VTV Canal 32, Teleantillas Canal 10 y Coral Canal 39, junto a las emisoras Panorama FM 96.9, Expreso 89.1 FM (para Santiago y todo el Cibao) y Baní FM 97.5 (para Baní y toda la región Sur), así como la página web www.vtvcanal32.com.do.

Medina destacó que el objetivo es llevar a todo el país una cobertura vibrante con el sello de calidad que caracteriza a Grupo de Medios Panorama.

El impacto de las redes

Las redes sociales también tendrán un tremendo impacto en el Clásico.

La prensa y los fanáticos desde el play llenarán el mundo de reportes.