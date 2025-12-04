Familiares exigen 30 años de cárcel en caso Ramón Almánzar

Publicado por Julio Gómez Creado: Actualizado:

Tras el asesinato del comerciante Ramón Almánzar y su chofer, presuntamente a manos de ciudadanos haitianos, las familias procedentes de Azua reclamaron justicia frente al Tribunal de Primera Instancia en esta provincia fronteriza, donde se conoce el juicio de fondo.

De los tres acusados por las muertes ocurridas en la comunidad La Ceiba, sección Las Mercedes, el proceso judicial se lleva actualmente contra uno de ellos, cuyo nombre no ha sido divulgado por los medios.

Compungidos y en medio del llanto, los familiares exigieron una condena de 30 años de prisión para el imputado, manifestándose con consignas frente al tribunal.

Desde tempranas horas de la mañana, cientos de parientes y allegados de los dos hombres acudieron a Pedernales para reclamar justicia y pedir que se esclarezca el caso.