Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Luego de los mega contratos de Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr y Fernando Tatis Jr, ahora estamos a la espera del futuro de Junior Caminero y Elly de la Cruz.

Hoy trataremos el tema de Caminero:Tengo 40 años viendo béisbol y puede percibir cuando un pelotero no puede fallar. Así veo a Caminero.

Actualmente lleva 4 jonrones, pero lo que me gusta más es que josea, y juega para ganar.Solo tiene 22 años y la temporada pasada pegó 45 jonrones.

Ante este panorama, la pregunta es necesaria: ¿Cuánto vale Junior Caminero?.Argumento 1:Primero decir que por los próximos años está atado a lo que diga en el equipo de Tampa.

Es decir, debe esperar ser agente libre.Argumento 2:Tampa no es un super mercado para dar un saco de dólares.Argumento 3:Pero Tampa puede poner un ejemplo y nombrar a Caminero como su cara por los próximos 10 años.

Entonces, ¿Cuánto vale?

Una cosa es lo que vale ahora, y otra es lo que Tampa pueda ofrecer.Si usted me lo pone como agente libre, entonces usted puede pensar hasta en 500 millones.

Sin embargo, Tampa no tiene ese dinero, y quizás Caminero esperaría ser agente libre.Si espera ese tiempo, con su gran ritmo de jonrones, entonces hablaríamos de más de 700 millones de dólares. Sigueme en todas las redes sociales como: Elreydelaradio.