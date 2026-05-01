La grandeza de José Ramírez

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Todos los años el dominicano José Ramírez queda entre los jugadores Más Valiosos de la Liga Americana y aún así es un pelotero muy subestimado.

Es de una clase de jugadores que puede combinar el poder y la velocidad.

Está en ruta a entrar a un selecto grupo: El 300-300.

Es decir, 300 jonrones (Lleva 291) y 300 bases robadas (Lleva 299).

Con toda esa valía le sale barato a Cleveland.

Actualmente tiene apenas un contrato de 128 millones de dólares.

Cuando se le pregunta si no piensa que gana poco, responde: “Es que yo amo a esta ciudad”.

Ramírez sabe que el club no tiene ese gran presupuesto, pero prefiere quedarse allí. Albert Pujols, Robinson Canó y Juan Soto optaron por otros equipos pensando más en el dinero.

Ramírez, de 33 años, de seguir como va, es decir, dando jonrones y robando bases, podría cerrar una carrera con opción al Salón de la Fama de Cooperstown.

Cuando era un novato no se le veía mucho talento, pero como Luis Polonia, su bate le abrió paso. Sígueme en todas las redes sociales como: @Elreydelaradio.