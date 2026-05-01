Avances en cáncer adquieren valor cuando benefician a pacientes

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Los avances en tratamientos del cáncer sólo alcanzan su verdadero valor cuando se traduce equidad en el acceso, garantizando que cada paciente, independientemente de su contexto, pueda beneficiarse de ellos.

Así lo aseguró la presidenta de la Sociedad Dominicana de Oncología Médica (SODOM), quien puntualizó que “hoy más que nunca, la oncología avanza impulsada por la innovación científica, desde terapias dirigidas hasta medicina de precisión y nuevas estrategias terapéuticas”.

La doctora Angela Cabreja dijo que “este compromiso nos exige ejercer una medicina basada no solo en la evidencia, sino también en sólidos principios de ética y empatía”.

Explicó que detrás de cada diagnóstico hay una historia humana que merece ser acompañada con respeto, dignidad y sensibilidad.

La doctora Cabreja habló en la apertura de Lo Mejor de ESMO Centroamérica y Caribe, reunión científica organizada por SODOM bajo licencia científica de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO).

La presidenta de SODOM informó que el encuentro representa una oportunidad única para fortalecer nuestra región mediante la consolidación de grupos cooperativos, el impulso de la investigación clínica regional y la generación de conocimiento propio que responda a nuestras realidades.

Agregó que el evento es un espacio que nos convoca a revisar los avances más relevantes presentados en European Society for Medical Oncology y a reflexionar sobre el futuro de la oncología en nuestra región.

“Solo a través de la colaboración lograremos reducir brechas, mejorar resultados y posicionar a Centroamérica y el Caribe como actores relevantes en el desarrollo oncológico global”, subrayó.

Resaltó que durante tres días se compartirán experiencias, se analizará evidencia de vanguardia y se “construiremos juntos una visión común: una oncología más innovadora, más equitativa y profundamente humana”.

El evento se desarrolla en el Hotel Dreams Playa Esmeralda, de la zona turística de Miches, con una agenda de 59 conferencias, disertadas por especialistas nacionales y extranjeros.

La doctora Cabreja explicó que durante tres días se tratarán temas de oncología médica en los campos de cáncer de mama, próstata, pulmón, tumores ginecológicos, cáncer colorrectal y gastrointestinal no colorrectal, así como avances en radioterapia.

Precisó que el programa incluye ponencias sobre terapias innovadoras en etapas tempranas de diversas patologías y con exponentes del más alto nivel de toda la región de Latinoamérica y Europa.

Dijo que representa una oportunidad única para que nuestros médicos especialistas accedan a las últimas novedades en oncología sin necesidad de viajar a Europa, en un espacio de actualización científica que fortalece la práctica clínica y eleva el nivel de atención para ofrecer a los pacientes".