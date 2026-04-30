¿Qué le pasa a Fernando Tatis Jr?

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Fernando Tatis Jr es uno de mis peloteros favoritos y veo en redes sociales que los fanáticos están preocupados por su bajo rendimiento.

En realidad, ¿Qué está pasando con Tatis Jr?.

Con 27 años de edad es dueño de un contrato de 340 millones de dólares.

Un pelotero de ese nivel debe siempre estar arriba, y cuando no produce, prende las alarmas.

Al llegar a la jornada del miércoles, Tatis Jr no tenía su primer jonrón.

Pero algo peor: Cero remolcadas en los últimos 7 juegos. Quiero comenzar diciendo que Tatis Jr ha estado corriéndole a un historial de lesiones.

También establecer que el cambio de posiciones podría estar afectando su ritmo ofensivo.

Era torpedero y fue movido al prado derecho. Aunque le fue bien defensivamente, eso implicó un tiempo extra para ajustarse a esa posición.

Recientemente vi que lo movieron a la segunda base.

Otro tema es que adelantó su preparación del año para jugar en el Clásico Mundial.

No voy a oprimir el botón del pánico todavía. Vamos a darle el mes de mayo.

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