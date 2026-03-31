No hagan caos por las obras

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Confío plenamente en José Monegro cuando dice que llevan buen ritmo las obras que se usarán en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Lo he visto muchas veces: Cada vez que hay un evento grande por cualquier tema se quiere armar un lío.

En realidad, se puede presionar para que todo salga bien, pero sin mala fe.

Mucho ha hecho el Gobierno con mantener el apoyo a ese certamen.

Se han dado casos que países por temas económicos desisten sedes.

Entonces, si el Gobierno hace de más para colaborar, no debe entonces recibir ataques.

Ojalá y el tema político no se meta en los Juegos Centroamericanos.

Apoyo el monitoreo constante de las obras, pero sin alarmar.

Eso crea un mal ambiente entre los países que vienen a participar.

La publicidad

En lo que sí debe acelerar Monegro es en la parte de la publicidad. Hay que poner el país en Centroamericanos. Aquí la gente lo que sigue es pelota, NBA, y algunos eventos de voleibol y Marileidy Paulino. Monegro, acelera esa parte. Sígueme en todas las redes sociales como: @Elreydelaradio.