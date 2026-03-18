Lágrimas que exaltan seriedad

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Cierro el tema del Clásico Mundial de Béisbol felicitando la seriedad de la mayoría de los peloteros dominicanos en Miami.

Estos peloteros, famosos y multimillonarios, lloraron luego de la derrota ante los Estados Unidos.

¿Cómo se llama eso?

Seriedad y amor por representar a tu país.

Como les dije ayer, no perdimos de un equipo cualquiera, perdimos de los Estados Unidos.

Esa imagen de Junior Caminero, pensativo y sentando en el dogout hasta el final, le sumó muchos votos emotivos de parte de toda la fanaticada.

El propio dirigente Albert Pujols, se mostró muy triste en la rueda de prensa.

No lloró porque los líderes no deben mostrarse débiles, pero lo sintió.

Felicito a la Federación de Béisbol, que preside Juan Núñez, porque cumplieron bien con su rol. Dios bendiga a nuestros peloteros. Sígueme en todas las redes sociales como: Elreydelaradio.