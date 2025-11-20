Mauricio Báez, el más ganador

Publicado por Ildefonso Ureña Creado: Actualizado:

El club de Villa Juana lo volvió a hacer. El Mauricio Báez acaba de revalidar su título en el TBS de Abadina y, de paso, impone una nueva marca en campeonatos ganados

No es solo su corona número 11, es también el tercer campeonato consecutivo… De hecho, es la segunda vez que el Mauricio encadena tres al hilo; la primera fue aquel legendario ciclo del 1984 al 1987, cuando empezó a forjarse esta dinastía amarilla y azul

Con este triunfo en 2025, los mauricianos rompen el empate histórico que tenían con San Carlos: ambos estaban igualados con 10 títulos, pero ahora el Mauricio se despega y se queda solo en la cima.

Lo más impresionante es que esos 11 campeonatos lo han logrado en apenas 31 años de participación, recordando que estuvieron fuera de la contienda durante un tiempo. Eso se llama eficiencia pura.

Mención obligatoria para toda la estructura del club: su directiva, César y Amaury Heredia, José Domínguez, don Leo Corporán y el arquitecto en la cancha, Melvin López, quien ya suma ocho coronas como dirigente. El tipo sabe ganar y punto.

Los hermanos Suero, en especial Gerardo Suero, volvieron a ser la chispa del equipo.

Gerardo se llevó su tercer premio de Jugador Más Valioso en esta clase de eventos, Juan Miguel siempre es factor por su versatilidad en el juego y el resto del núcleo del conjunto llevaba años jugando juntos. Queda clarísimo por qué el Mauricio es un grupo tan difícil de descifrar: química, carácter y hambre de ganar

También hay que dársela a San Carlos. Aunque no pudieron cerrar el trabajo en la final.