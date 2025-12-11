Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Mi equipo del Clásico Mundial

Juan Soto, estrella de los Mets de Nueva York.

Franklin Mirabal

Después del “Cañonazo”, en este país solo se hablará del próximo Clásico Mundial de Béisbol y desde hoy el entusiasmo está por las nubes.

En todas partes la gente te hace la misma pregunta: ¿Cuál es tu equipo ideal del Clásico?

Los jardines lucen sembrados con Juan Soto, Fernando Tatis Jr y Julio Rodríguez.

El infield está claro:

Vladimir Guerrero jr en la primera, Ketel Marte en segunda, Elly de la Cruz en el siore y Manny Machado en la tercera.

José Ramírez o Junior Caminero de designado y Yainer Díaz.

Pitcher del primer día: Sandy Alcántara.

Temas pendientes

Hay temas internos que no salen a la luz pública, pero que con claves.

1- Jugadores que serán agentes libres.

2- Jugadores que vienen de lesiones.

3- Jugadores que son advertidos, de manera sutil por sus equipos a mejor quedarse en sus conjuntos, es decir, no ir al Clásico.

Entre enero y febrero pueden cambiar algunas cosas, pero pienso que lo ideal es crear un buen ambiente con los jugadores porque eso los motivará más a representar a su país. Tendremos un gran equipo.

Franklin Mirabal

Periodista y editor deportivo con 37 años de experiencia, experto en béisbol, locutor, cronista, bilingue y comprometido con apoyar a los deportistas del país.

