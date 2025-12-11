Mi equipo del Clásico Mundial

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Después del “Cañonazo”, en este país solo se hablará del próximo Clásico Mundial de Béisbol y desde hoy el entusiasmo está por las nubes.

En todas partes la gente te hace la misma pregunta: ¿Cuál es tu equipo ideal del Clásico?

Los jardines lucen sembrados con Juan Soto, Fernando Tatis Jr y Julio Rodríguez.

El infield está claro:

Vladimir Guerrero jr en la primera, Ketel Marte en segunda, Elly de la Cruz en el siore y Manny Machado en la tercera.

José Ramírez o Junior Caminero de designado y Yainer Díaz.

Pitcher del primer día: Sandy Alcántara.

Temas pendientes

Hay temas internos que no salen a la luz pública, pero que con claves.

1- Jugadores que serán agentes libres.

2- Jugadores que vienen de lesiones.

3- Jugadores que son advertidos, de manera sutil por sus equipos a mejor quedarse en sus conjuntos, es decir, no ir al Clásico.

Entre enero y febrero pueden cambiar algunas cosas, pero pienso que lo ideal es crear un buen ambiente con los jugadores porque eso los motivará más a representar a su país. Tendremos un gran equipo.