Impacto deportivo
Mi equipo del Clásico Mundial
Después del “Cañonazo”, en este país solo se hablará del próximo Clásico Mundial de Béisbol y desde hoy el entusiasmo está por las nubes.
En todas partes la gente te hace la misma pregunta: ¿Cuál es tu equipo ideal del Clásico?
Los jardines lucen sembrados con Juan Soto, Fernando Tatis Jr y Julio Rodríguez.
El infield está claro:
Vladimir Guerrero jr en la primera, Ketel Marte en segunda, Elly de la Cruz en el siore y Manny Machado en la tercera.
José Ramírez o Junior Caminero de designado y Yainer Díaz.
Pitcher del primer día: Sandy Alcántara.
Columnistas Deportes
Campaña fea contra los árbitros
Franklin Mirabal
Temas pendientes
Hay temas internos que no salen a la luz pública, pero que con claves.
1- Jugadores que serán agentes libres.
2- Jugadores que vienen de lesiones.
3- Jugadores que son advertidos, de manera sutil por sus equipos a mejor quedarse en sus conjuntos, es decir, no ir al Clásico.
Entre enero y febrero pueden cambiar algunas cosas, pero pienso que lo ideal es crear un buen ambiente con los jugadores porque eso los motivará más a representar a su país. Tendremos un gran equipo.