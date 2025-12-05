Campaña fea contra los árbitros

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

La Liga de Béisbol Dominicana (Lidom) ha hecho grandes esfuerzos por mejorar la calidad de los árbitros y se ha avanzado.

Han traído hasta expertos de fuera, cursos locales y ni hablar la famosa modalidad de revisión de jugadas.

Pero aún así, en Lidom y dondequiera que se juega pelota, siempre habrá un margen de errores.

En muchas ocasiones, se produce una jugada y la cantan out.

Se pide revisión, y luego se determina que fue safe.

En ese escenario, se corrigió el error.

Visto así, nadie puede alegar que se le hizo trampa porque se revisó la jugada y se aclaró todo.

Dicho esto, veo con pena la campañita fea que hay contra los árbitros, que es lo mismo que contra Lidom y el béisbol. ¡Deben calmarse!

Cuando usted ve, por ejemplo, a Pipe Urrueta, dirigente de las Aguilas, protestando todo, crea un ambiente negativo entre sus propios jugadores, que luego externas quejas.

Vimos el ejemplo de dos peloteros que usan las redes sociales para acabar a los árbitros.

Dejen a los umpires trabajar tranquilos, que cuando se equivocan, (son humanos), se puede pedir la revisión y posteriormente solución cualquier fallo.