El peligroso reto de Juan Soto

Juan Soto le puso sabor a los campos de entrenamientos al declarar que aspira destronar a Shohei Ohtani del premio de Más Valioso.

¿Es posible eso?

Si los dos se midieran solo como bateadores, podría ser una carrera cerrada.

Pero no olviden que Ohtani también genera más jonrones.

El tema se complica cuando Ohtani logra lanzar bien y también batear.

¡Eso es mucho!

De todas formas, lo veo bien porque Soto está en la élite y tiene el talento para hacerlo.

Veremos si el cambio de posición, del prado derecho al jardín izquierdo, le permite concentrarse más en el bateo y producir más.

“Entonces, más le vale que siga haciendo lo que está haciendo, porque voy por él”. Dijo Soto refiriéndose a Ohtani.

Ohtani espera lanzar una temporada completa para los Dodgers mientras también se desempeña como bateador designado a tiempo completo. "Siento que todo el mundo intenta hacerlo mejor de lo que hizo antes", dijo Soto, refiriéndose a las áreas en las que aún puede mejorar.

De manera que desde el día 1 vamos a seguir ese caso para ver quién termina como el Más Valioso.