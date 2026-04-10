Ronny Mauricio respondió

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Cuando usted se quiere ganar un puesto debe aprovechar al máximo cada turno y eso hace a la perfección Ronny Mauricio.

Con la lesión de Juan Soto, los Mets subieron a su aún promesa.

Mauricio dio un sencillo de oro en la 10ma entrada el martes para sellar la victoria por 4-3 sobre los Diamondbacks, aprovechando a lo máximo su primer día de regreso a las Mayores.

Lo que hemos visto de Mauricio con el Licey en Lidom nos indica que puede establecerse en las Grandes Ligas. El tema siempre será que lo dejen jugar hasta que se gane o pierda del puesto.

El nativo de San Pedro de Macorís y 25 años de edad saca rápido su bate.

Puede jugar en tercera, siore y segunda, lo que sube su valor como utility.

Se perdió el 2024 por lesiones y eso le tumbó un poco de impulso.

Su salario todavía está por debajo del millón de dólares con los Mets.

¿Cuál es el problema?

Los equipos grandes, los que tienen urgencia de ganar, no tienen paciencia para dejar desarrollar a algunos de sus jugadores.

Así que Ronny, lúcete en cada turno.