Continúa este fin de semana torneo LNBp

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La cuarta edición del Torneo Nacional de Béisbol Profesional (LNBp) continúa este fin de semana con partidos a efectuarse en las ciudades de Valverde y San Cristóbal.

Este sábado, en el estadio de Amina, Valverde, los Linieros reciben la visita de los Manatíes.

Los dueños de la casa vienen precisamente de derrotar en su hogar al representativo de Montecristi.

Mientras que el domingo, los Constituyentes de San Cristóbal se medirán los Reyes de La Capital.

Así lo anunció el licenciado Zacarías Alfonso Peña Melo, presidente de la institución organizadora, quien dijo que el evento viene realizándose de manera exitosa por la calidad de los peloteros.

“Este año la liga ha crecido con relación a la calidad de los peloteros, algunos con el propósito de firmar por primera vez para el béisbol organizado de los Estados Unidos y otros en busca de insertarse por sgunda ocasión”, afirmó Peña Melo.

En tal sentido, aprovechó para agradecer el respaldo de la Presidencia de la República, Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), Ministerio de Turismo, Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID). Así como al Grupo Farmacias GBC, Distribuidora del Sur, senador Alexis Victoria, de María Trinidad Sánchez; Frutas NG, Financiera La Fuente, Constructora Ramsés, Banca La Primera, entre otras.