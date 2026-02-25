Soto y Vladimir en equipo millonario por posición clásico

Publicado por Hector Gomez Creado: Actualizado:

El Clásico Mundial de Béisbol tiene como principal atractivo la integración de peloteros estrellas a los rosters de sus diferentes países.

Y no es para menos, ya que el evento más grande del béisbol internacional enfrenta a 20 equipos con la oportunidad de llamarse campeones.

Pero dentro de todo ese “glamour” surgen un sin número de interrogantes, lo que hace mucho más interesante el torneo.

En esa tesitura, presentamos en esta entrega el equipo “Todos Estrellas” enfocado en los jugadores que devengarán los más altos salarios por posición en Grandes Ligas en esta temporada 2026.

El listado incluye a los jugadores dominicanos Juan Soto, de los Mets de Nueva York, y Vladimir Guerrero, de los Azulejos de Toronto.

Primera base: Vladimir Guerrero Jr., RD

Precisamente Vladi liderará a todos los inicialistas que estarán presentes en el clásico tras firmar una histórica extensión de contrato con los Azulejos de Toronto por 14 años y $500 millones de dólares, iniciando este año 2026 y extendiéndose hasta 2039.

El extraordinario bateador derecho ganará este año $30,000,000 de dólares.

Segunda base Gleyber Torres, Venezuela

El segunda base venezolano Gleyber Torres aceptó la oferta calificada de un año y US$22.025 millones de los Tigres antes de la fecha límite.

Tercera base: Bo Bichette, Estados Unidos

Bo Bichette y los Mets de Nueva York acordaron un contrato de tres años por 126 millones de dólares, lo que lo convierte en el tercera base mejor pagado de 2026. Así, ya que será movido a la esquina caliente tras la presencia de Francisco Lindor en la parada corta. Ganará este año US$42,000,000 millones.

Campo corto: Xander Bogaerts, Países Bajos

Bogaerts firmó un contrato de 11 años y US$280 millones con los San Diego Padres en diciembre de 2022, extendiéndose hasta la temporada 2033.

Este acuerdo garantiza un salario anual promedio de aproximadamente US$25.45 millones.

El contrato incluye una cláusula de no intercambio completa y cubre sus temporadas de los 30 a los 41 años.

Jardineros.

Juan Soto, RD

Soto firmó en diciembre de 2024 un contrato histórico con los New York Mets por 15 años y 765 millones de dólares.

Es el acuerdo más grande en la historia de las Grandes Ligas y del deporte profesional, sin dinero diferido y con un bono por firma de US$75 millones. Incluye una cláusula de salida tras 2029. Este año recibirá 50 millones de dólares.

Aaron Judge, Estados Unidos.

El jardinero de los Yankees firmó un acuerdo de nueve años y US$360 millones rompiendo el récord del acuerdo de agente libre más grande en la historia de la MLB. En esta estación ganará US$40 millones.

Jung-Hoo Lee, coreano.

El jardinero de los Gigantes de San Francisco, recibirá este año US$22 millones tras su contrato de seis años por US$113 millones.

Receptor: Alejandro Kirk, México.

El receptor mexicano Alejandro Kirk firmó una extensión de contrato por 5 años y $58 millones de dólares con los Toronto Blue Jays en el 2025. Devengará esta campaña US$13,500,000 millones.

Bateador designado: Kyle Schwarber, Estados Unidos

El agente libre de 32 años, que conectó 56 jonrones, la mejor marca de la Liga Nacional, en 2025, volverá a firmar con los Filis y acordará un contrato de cinco años por 150 millones de dólares. En esta estación ganará 30,000,000 millones de dólares.

Abridor: Gerrit Cole, Estados Unidos

Cole firmó un contrato histórico de nueve años y US$324 millones con los Yankees de Nueva York antes de la temporada 2020, convirtiéndose en ese momento en el lanzador mejor pagado de la MLB. El acuerdo incluye un salario anual promedio de US$36 millones.

Relevista: Edwin Díaz, Puerto Rico

El derecho relevista boricua, tres veces All-Star, acordó un contrato con los Dodgers de Los Angeles de tres años por 69 millones de dólares que estableció un récord de valor anual promedio para un lanzador de relevo de 23 millones de dólares, rompiendo el récord de Josh Hader (US$19 millones).