Cristian y Yunior aun en planes del boxeo para Juegos Centroamericanos y del Caribe

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

El boxeo dominicano se alista para su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Cristian Pinales y Yunior Alcántara han sido las principales cartas de triunfo del boxeo quisqueyano en el último ciclo olímpico.

Sin embargo, ambos púgiles dieron el salto al boxeo profesional.

Aun así, tanto Pinales como Alcántara han mostrado interés por representar al país en la próxima cita del evento multideportivo regional, programada para efectuarse del 24 de julio al 8 de agosto de este año.

Las puertas de la Federación Dominicana de Boxeo no han sido cerradas para ambos púgiles.

El entrenador de la selección nacional, Armando Hernández, plantea que Pinales y Yunior siguen en los planes del boxeo olímpico dominicano.

Aclara, sin embargo, que los dos tienen que someterse al programa de preparación que ha diseñado el cuerpo de técnicos de la Federación Dominicana de Boxeo. “Pinales y Yunior se están preparando, cada uno por su lado”, dijo Hernández.

“Pero ambos prometieron que se integrarán al equipo nacional en las próximas semanas”, agregó.

Hernández informó que el próximo mes, República Dominicana cumplirá con una base de entrenamientos en Brasil, como parte de la preparación de sus púgiles en ruta a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“Ellos no estarán en esa base de entrenamientos, pero inmediatamente después aseguran que se incorporarán a la selección nacional”, agregó. Armando aseguró que el país tiene reemplazo de ambos púgiles, en caso de que sea necesario.

Trayectoria

Pinales y Yunior vienen de ganar medallas de bronce en los Juegos Olímpicos París 2024.

Pinales, además, obtuvo oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, evento en el que Alcántara se alzó con la presea de plata.

Yunior también obtuvo medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 2023, celebrados en Santiago de Chile.