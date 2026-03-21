Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

La noche de este sábado, el dominicano Carlos Adames (Caballo Bronco) expondrá su título mundial del peso mediano (160 libras) ante el estadounidense Austin Williams.

El combate será el estelar de una cartelera a celebrarse en el Caribe Royale Resort de Orlando, Florida, y que será transmitida al mundo por DAZN.

Una derrota de Adames dejaría a República Dominicana sin campeones mundiales en el boxeo profesional, debido a que el nativo de la fronteriza provincia de Elías Piña es el único dominicano que ostenta una faja mundial, la cual es avalada por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Caballo Bronco” Adames tiene récord de 24 victorias, incluida 18 por la vía del nocaut, con una derrota y un empate.

Su rival Williams suma 20 triunfos, con 13 nocauts y un solo revés.

El combate que protagonizarán esta noche debió celebrarse en enero de este año en el legendario Madison Square Garden de Nueva York, pero fue cancelado debido a problemas de salud del dominicano.

Adames buscará la victoria para consolidarse como campeón mundial.