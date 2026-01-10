Cruz: “Peloteros de LIDOM podrían estar en el Clásico”

Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

Si de algo está consciente el gerente general del equipo dominicano es el papel que podrían desempeñar en el Clásico Mundial de Béisbol algunos peloteros perteneciente a la pelota invernal.

Así lo afirmó Nelson Cruz al cuestionársele sobre la posible integración de peloteros de la LIDOM.

“Hemos estado observando algunos desde el inicio del torneo, y te diré es casi seguro que uno o dos jugadores de ellos acompañen la delegación que representará al país”, dijo. Sobre los nombre de algunos de ellos, Cruz fue claro al contestar de manera jocosa y con sonrisa agradable: “Esa pregunta está dura. Vamos a esperar para responderte”.

Recordó que en el único clásico ganado por dominicana, peloteros de LIDOM fueron claves para alcanzar la corona. En tal sentido, mencionó los nombres de Moisés Sierra, Ricardo Nanita, Alejandro De Aza, Eury Pérez, Lorenzo Barceló (p), Juan Cedeño (p), Alfredo Simón (p) y Atahualpa Severino.