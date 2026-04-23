Culmina con éxito tercera edición de Pádel by Grand Thomas 2026 en Santiago

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Con una destacada asistencia y un ambiente vibrante, culminó con éxito la tercera edición de Pádel by Grand Thomas en el STI Racket Club de Santiago, reuniendo a más de 200 jugadores y con una participación que superó los 2,000 espectadores durante una jornada de tres días.

El torneo, organizado por Quality Life Foundation y Public Marketing, consolidó su crecimiento como una de las plataformas deportivas más relevantes del pádel en el país, elevando cada año sus estándares de producción, competitividad y experiencia para el público.

Durante el evento, Haime Thomas, presidente de Quality Life Foundation, resaltó el impacto positivo del evento en la comunidad deportiva: “Ver cómo este torneo evoluciona y conecta con tantos atletas y familias en Santiago nos impulsa a seguir apostando por iniciativas que promuevan bienestar, disciplina y sana competencia”.

Por su parte, Jimmy Frias Velázquez, CEO de Public Marketing, enfatizó la proyección del torneo en esta nueva edición: “En este año apostamos por una experiencia más completa, tanto dentro como fuera de la cancha. No solo elevamos el nivel competitivo, sino también la propuesta de valor para jugadores, patrocinadores y espectadores”.

El saque de honor estuvo a cargo del alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, acompañado por la gobernadora doctora Rosa Santos y el senador Daniel A. Rivera, junto a destacadas personalidades: Andrés Cueto, director de Coraasan; Mayor General piloto Rafael Alegría Arias, Comando Conjunto Norte, Coronel Gerardo Cruz Salazar, Comandante Segunda Brigada de Infantería, y el Coronel Santiago Sánchez, Comandante Policial de Gurabo en representación del director regional Cibao Central general Jesús Rafael Tejada Tejada.

Más allá de la competencia, el evento ofreció una agenda integral de entretenimiento, incluyendo rifas de fines de semana en hoteles, experiencias gastronómicas, joyería, sesiones de bienestar y certificados en estética.

El público disfrutó de presentaciones de DJ Poché y DJ Juan Promix y DJ Mike Dizla; así como de dinámicas interactivas, ruleta de premios y área infantil.

Ganadores

Las competencias se desarrollaron en formato de parejas en distintas categorías, resultando ganadores:

En el renglón femenino, Categoría 3: 1er Lugar Lisa Macchi y Jéssica; 2do Lugar Carolina Pérez y Angélica Pérez. Categoría 4: 1er Lugar Stephanie Rodríguez y Yarolis Marte; 2do Lugar Eilene Fernández y Amy Madera.

En el renglón masculino, Categoría 2: 1er Lugar Nick Hardt y William Kirkman ; 2do Lugar: Julio Fernández y Rubí Santana. Categoría 3: 1er Lugar Luis Fernández y Joaquín Caballer; 2do Lugar: Anthony Domínguez y Francisco Rosario. Categoría 4: 1er Lugar Abraham Abreu y Georgie Morales; 2do Lugar: Ramón Arturo Peña y Diego Ceara.

Patrocinadores

Esta tercera edición contó con el respaldo de importantes marcas e instituciones, entre ellas: Banreservas, Estrella, Cementos Panam, Alcaldía de Santiago, Aeropuerto Internacional del Cibao, ARV Group, STI Racket Club, Harina Princesa, Remax Monumental, Visit Santiago, Lexus, BMI Seguros, Jim’s Way, HT Noticias, Romero restaurant, Premium Residences, ACM Laboratories, Florentini, The Ocean Club, The Deck, Nohian Collection Hotels, Camp David, Chrono Jewelry, Noah restaurant, Glow Skin by CM, Saga Cigars, Saga Restaurant, Johann Wolff Eyewear, Michelob Ultra, Iki Matcha, The Iki Spot, Blue JackTar Hotel & Golf, Arajet, Café Santo Domingo, Nunis Blondies, ZFX Media Sport, Protein World, Proteco, De León Gomas, Dra. Idiana Rosario Ortodoncia, Pork N’ Beer, Agua Cascada, Fundación El Demócrata, Farmacia Villa Olga, Myoactiv by Phillip Ureña, Robert Inoa Film Director, Miguel Barrett Fotografía y Press Media Center.