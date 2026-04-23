Vladdy: ¿Perdió el poder?

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Me encanta ver jugar a Vladimir Guerrero Jr porque josea en la primera base y le gusta ganar.

Al llegar a la jornada del miércoles, Vladdy tenía su promedio en .353.

¡Eso es fenomenal!

Sin embargo, algunos fanáticos muestran preocupación por su caída con los jonrones.

En el 2021, Guerrero Jr nos impactó a todos al disparar 48 jonrones.

Al año siguiente, dijimos: Ahora dará 50.

Pero resulta que no ha podido regresar a la élite de los 40.

En el 2022 bajó a 32 jonrones. En el 2023 otra vez descendió a 26.

En el 2024 tomó un aire y subió a 30.

En el 2025 se nos cayó de nuevo con 23. Y en este 2026 lleva 2.

¿Qué ha pasado?

Con 7 años en Grandes Ligas, 185 jonrones de por vida es una cifra modesta.

Los números indican que el 2021, cuando dio 48, fue un golpe sorpresa y que no podía mantener ese ritmo.

Dicho claro: Vladdy ya no debe ser visto como un gran jonronero.

A su favor está su excelente promedio de bateo y su gran defensa en la primera.

Es uno de mis favoritos.