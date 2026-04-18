¡Definidos! Karate otorgó 126 plazas para juegos

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

Todo ha quedado definido en Karate para los Juegos Santo Domingo 2026.

Este viernes quedaron definidas las 144 plazas en las distintas modalidades, que se disputaron en el Torneo Clasificatorio de Karate, con 20 países en el Pabellón de Esgrima. Se disputaron 126 boletos, más los 18 boletos que, por ser sede de los Juegos Santo Domingo 2026, ostentan los atletas de la Federación Dominicana de Karate, quienes no participaron en la justa.

En kata femenino por equipos, lograron boletos los países de Guatemala, El Salvador, Colombia, Cuba, México, Venezuela y Costa Rica. En kata por equipo masculino, obtuvieron sus plazas el Salvador, Guatemala, Colombia, Cuba, México, Venezuela y Costa Rica.

En kumite -60 kilos

Avanzaron a los Juegos, en los -60 kilos, en femenino, Sameidy Ramos, de El Salvador, Luis Patencia, de Guatemala, Wendy Mosquera de Colombia, Janessa Fonseca, de Puerto Rico, Paola Rubio, de México, Anilady de la Caridad de Cuba y Marianth Maribel Cuervo, de Venezuela.

En 61 kilos femenino, Ana Herrera, en México, María Wong, de Guatemala, Nayelis Maya, de Colombia, Yaleika Mojica, de Puerto Rico, Bárbara Lyn de Cuba, Claudymar Garces, de Venezuela y Stephanie Juárez, de El Salvador.

En los (Más 84 kilos), en masculino, alcanzó su pase a los Juegos, Sergio Rodriguez, de Colombia, Edgar Márquez de Cuba, Pablo Benavidez, de México, Crixon Guzmán, de Venezuela, Cristian Ameth Tello, de Panamá, Brandon Ramírez, de Guatemala, de Guatemala y Leonardo Cibrian de El Salvador.

El presidente de la Federación de Karate, José Luis Ramírez, felicitó a los clasificados y los instó a seguir entrenando para que estén de regreso a Santo Domingo en julio próximo para los Centroamericanos.

José Luis Ramírez, de Karate y el embajador de Cuba en el país, Angel Arzuaga Reyes, entregan certificados.

Asimismo, agradeció al presidente de la Confederación Panamericana de Karate, doctor José García Mañón, por su presencia en el evento, así como los jueces y personal técnico.

El torneo tuvo el respaldo del Ministerio de Deportes, INEFI, el Comité Organizador de los Juegos, el Comité Olímpico Dominicano y Fedokarate como organizador local.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, realizó varias premiaciones de los atletas clasificados de los diferentes países. Lo mismo que el embajador de Cuba en el país, su excelencia, Angel Arzuaga Reyes.

El doctor José García Mañón, presidente de la Confederación Panamericana, dijo que el clasificatorio tuvo un alto nivel técnico.