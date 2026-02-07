Delfines del Naco premia a los mejores nadadores

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

La directiva del Club Naco, reconoció a los integrantes de los Delfines del Naco, por su gran labor en las competencias, donde los más destacados recibieron placas, en los eventos del 2025. en acto celebrado en el Salón Principal del Club Deportivo Naco, Inc.

La Junta Directiva del Club felicitó a cada uno de los nadadores galardonados y les exhortó a seguir colocando por todo lo alto la bandera tricolor y de la entidad deportiva en eventos nacionales e internacionales. Entre los ganadores que recibieron sus trofeos en la categoría infantil femenino, estuvo la atleta Michelle Lugo, en 9 – 10 años, que obtuvo la mayor puntuación. En masculino Samuel Cabrera, de la categoría 11-12 años masculino, que obtuvo la mayor puntuación de la rama masculina en las categorías infantiles. La atleta Camila De La Rosa, de la categoría 17 años y mayores femenino, que obtuvo la mayor puntuación en las categorías juveniles y mayores.

En masculino, el atleta Axel Macías, de la categoría 13-14 años que obtuvo la mayor puntuación en las categorías juveniles y mayores. Al nivel internacional el más destacado Anthony Piñeiro, plusmarquista nacional absoluto en los 100 metros estilo dorso y 200 metros libre, quien formó parte de la selección nacional que participó en los Juegos Deportivos Panamericanos Junior, celebrados en Asunción, Paraguay, 9 al 14 de agosto del 2025, y en los World Aquatics Junior Swimming Championships, celebrados en Otopeni, Rumanía, del 19 al 24 de agosto del 2025. En iInfantil y juvenil, otorgados a los destacados atletas Michelle Lugo, Valentina Esteban Rijo y Rodrigo Camejo, respectivamente, en reconocimiento a sus valores, disciplina, principios y desempeño deportivo en beneficio del Club Deportivo Naco.