Demandan remodelación de play Los Cerritos

Dirigentes deportivos, comunitarios y jóvenes de la comunidad Los Cerritos en el municipio Las Matas de Farfán, provincia San Juan, solicitan al presidente de la República, Luis Abinader y al ministerio de Deportes, la construcción de un moderno estadio de béisbol, como una forma de integrar a los niños y jóvenes al deporte que apasiona en esta la localidad y la zona.

Manifestaron que ya cuentan con los terrenos y solo esperan la voluntad de las autoridades para que se inicie la obra.

El dirigente deportivo Federico Pérez, quien fungió de vocero, dijo que desde hace años la comunidad ha estado demandando la obra deportiva, pero lamentó que los funcionarios de la zona han hecho caso omiso a sus reclamos a pesar de la necesidad de la construcción de un play para el desarrollo y sano entrenamiento de la juventud. Pérez también extendió el llamado a la señora primera dama de la República, Raquel Arbaje, la cual dijo que es oriunda de las Matas de Farfán.

“Nosotros queremos que el ministro de Deportes venga a las Matas de Farfán y vea nuestras necesidades en materia deportiva”, afirmó.

Sostuvo que cientos de niños y jóvenes que practican ese deporte aspiran a convertirse en peloteros de Grandes Ligas.

La comunidad sureña del país confía que será beneficiada con la inversión de los 2,000 millones de pesos anunciados por el presidente Abinader para la construcción y rehabilitación de 25 polideportivos y centros deportivos en todo el territorio nacional, recursos provenientes de fondos recuperados por el Estado tras casos de corrupción judicialmente procesados.

En las Matas de Farfán y las zonas aledañas esperan que a partir de este nuevo año se pueda hacer realidad la construcción del play para la práctica del deporte del bate y la pelota, pasatiempo rey de los dominicanos.