Dembélé anota y clasifica al PSG para la final de la Liga de Campeones

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Ousmane Dembélé anotó al inicio del partido y el Paris Saint-Germain eliminó al Bayern de Múnich con un empate 1-1, clasificándose así para la final de la Liga de Campeones el miércoles.

Khvicha Kvaratskhelia se escapó tras una sencilla pared con Fabián Ruiz en el mediocampo y luego habilitó a Dembélé, quien, sin marca, remató al fondo de la red en el minuto 3 del partido de vuelta de la semifinal.

Cuando Harry Kane empató en el tiempo de descuento, ya era demasiado tarde para el Bayern.

El empate le dio al PSG, vigente campeón, una victoria global de 6-5 tras imponerse por 5-4 en el partido de ida en París la semana pasada.

El líder de la liga francesa se enfrentará al Arsenal en la final en Budapest, Hungría, el 30 de mayo, después de que los Gunners derrotaran al Atlético de Madrid por 1-0 el martes, clasificándose así con una ventaja global de 2-1.