Designan a Mateo gerente general de los Constituyentes

El consejo directivo de los Constituyentes de San Cristóbal designó a Rubén Mateo como nuevo gerente general de la organización, en sustitución de J Eduardo Caro, quien el año pasado desempeñó el puesto.

Ex jugador de Grandes Ligas y Leones del Escogido en la pelota invernal, regresa al cargo luego de llevar al conjunto a la conquista de la corona de campeón en la primera edición de la Liga Nacional de Béisbol (LNBP).

Mateo agradeció infinitamente a la directiva, encabezada por el licenciado Alfonso Peña Melo, presidente de la institución organizadora del evento.

“Para mí esto es un honor y sobre todo gran responsabilidad . Yo más que nadie conozco la importancia, el peso específico, la dimensión, la grandeza que significa para esta ciudad sureña de San Cristóbal contar con un equipo profesional”, afirmó.

Precisó que la Liga Naccional de Béisbol (LNBP) tiene como objetivo dar una segunda oportunidad a peloteros aún con talento”, exclamó Mateo.

El gerente reconoció que la liga es una plataforma donde los jugadores tienen una nueva oportunidad para mostrarle a los buscatalentos que asisten a presenciar los juegos que aún tienen el talento para su regreso a los circuitos mayoritarios tras ser dejados en libertad.

Recordó que en su primer año de gestión llevó a la franquicia al título de campeón al estructural una escuadra compacta, formada por jugadores jóvenes talentosos.

“Estar de regreso a la liga es un reto para mi, ya que vengo con la misión de volver a quedar invicto como en mi primer año como gerente general”, dijo.

De su lado, el licenciado Alfonso Peá Melo, presidente de la entidad organizadora, dijo sentirse halagado por el regreso a la liga de un hombre de béisbol como es Rubén Mateo.

“La Liga Nacional de Béisbol Profesional recibe con los brazos abiertos a uno de nuestros hijos dirigente”, afirmó.

El ejecutivo afirmó que para esta nueva versión se trabaja en una mayor promoción y mercadeo en todos los niveles.

Agregó que para esta cuarta versión se espera la presencia de las franquicias de Montecristi, Mao, San Cristóbal y un seleccionado de la Capital.

“Ya los equipos han estado practicando con miras alcanzar el título de campeón, por lo que se espera el evento tenga el mismo éxito de los anteriores”, indicó.

Melo aprovechó para informar que la liga cuenta con la asesoría de Vitelio Mejía, presidente Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM); Junior Noboa, Comisionado Nacional de Béisbol, y el aval la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM), presidida por Juan Núñez..