¿Qué dijo Albert Pujols tras la derrota de la RD ante los Estados Unidos?

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La selección de República Dominicana no pudo lograr la meta de alcanzar su segundo título de campeón del Clásico Mundial de Béisbol.

El encuentro finalizó 2-1 y el resultado selló la eliminación al país.

Ante esta derrota, el dirigente dominicano, Albert Pujols, dijo orgulloso del equipo y el esfuerzo que realizaro.

“Le dije lo superorgulloso que mi persona, el staff, Nelson, Vladi, Marichal, David Ortíz, Pedro Martínez, Adrián Beltrán, Edwin Encarnación, lo orgulloso que nosotros nos sentimos por cada uno de ellos, de cómo nos representaron, como una vez más subieron nuestra bandera en alto”, expresó.

Pujols les exhortó a que levanten la cabeza “de verdad que no hay que caminar con la cabeza para abajo”.

Albert Pujols da sus declaraciones del Clásico Mundial de Béisbol

“Es solo un juego, lamentando que se terminó como se terminó. Pero al final cada uno de ellos se tienen que sentir orgullosos. De verdad y eso fue lo que compartí con cada uno de ellos”, añadió.

"Esto nos unes más a nuestro país a nosotros como pelotero y no logramos nuestra meta, lo malo que tenemos que esperar 3 años más para ver si pasa, pero gracias a Dios por cada uno de ellos, de verdad, de corazón", indicó.

El exastro de las Grandes Ligas agradeció además todo el apoyo recibido.

Se recuerda que la selección dominicana se despidió del Clásico Mundial de Béisbol con cinco victorias y una derrota, esta última en un reñido encuentro frente al conjunto estadounidense la noche del domingo.

La novena dominicana cerró su participación en el torneo imponiendo un nuevo récord de 15 cuadrangulares, evidenciando el poder ofensivo de sus bateadores.