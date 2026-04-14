¿Cuántas personas han fallecido por las lluvias de los últimos días en RD?

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El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, informó este martes que al menos cuatro personas han fallecido a causa de las fuertes lluvias caídas durante los últimos días en gran parte del país.

Explicó que “la mayoría de las situaciones” registradas responden a la imprudencia de personas que intentan cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua.

“Tenemos nosotros registrados cuatro personas fallecidas hasta el momento… Hago un llamado a la población porque la mayoría de las situaciones que se han presentado, a pesar de que enlutan a sus familias, enlutan al país, hay que tener cuidado con el tema de las crecidas de los ríos, de los arroyos y de las cañadas, y no intentar cruzarlos mientras están crecidos”, expresó.

“No es que queremos tampoco achacarle la culpa a nadie, pero sí hay que tomar todas las previsiones para evitar tragedias”, enfatizó.

En cuanto a las condiciones del tiempo, señaló que la ingeniera Gloria Ceballos, directora del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) notificó que, según las proyecciones de lluvia, estas serán menores hoy y mañana. Sin embargo, advirtió que ni la población ni las autoridades deben descuidarse, ya que los suelos continúan saturados.

“A partir del jueves revisaremos otra vez los niveles de alerta con relación a una nueva vaguada que podría afectar nuestro territorio”, agregó.

Las declaraciones de Juan Manuel Méndez fueron ofrecidas durante una llamada telefónica que le realizaron los panelistas del programa radial El Sol de la Mañana.