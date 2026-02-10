Dirección Técnica presenta cronograma de trabajos

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

La Dirección Técnica del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe presentó un cronograma de trabajos a un segundo grupo de Delegados Técnicos Internacionales (DTI).

El encuentro se llevó a cabo en el salón de actos del Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde se expusieron los avances alcanzados en el área técnica de cara a la celebración de Santo Domingo 2026.

Tony Mesa, director de Competencias de los Juegos, estuvo a cargo de presentar la agenda a los 19 DTI, quienes además se encuentran en el país con el objetivo de pasar revista a las áreas de competencia.

“Ustedes están al tanto del trabajo que estamos realizando para que estos Juegos se celebren con la calidad que merecen. Por eso los hemos convocado en tres ocasiones, para que supervisen el avance de las obras y realicen los requerimientos de lugar”, expresó Mesa durante su intervención.

Además de Mesa, también participó en la presentación Thomas Polanco, director ejecutivo de Santo Domingo 2026.

Tras concluir el encuentro, cada uno de los delegados técnicos realizó un recorrido por las áreas de competencia correspondientes a sus respectivas disciplinas.

El grupo de DTI está integrado por Sergio Font (tiro con arco), Óscar Izaguirre (béisbol), Mark Ruiz (clavados), Aníbal Maggi (racquetbol), Cecilia Ancalmo (tenis), Rolando Herrera (triatlón), Laura Macchiotti (hockey), Diego Restrepo (esquí náutico).Reinaldo Rivas (squash), Raymond Silvas Jr. (boxeo), Wilkin Ogando (judo), Yuri Maier (lucha), Vusala Clifton (taekwondo), Martín Faba (boliche), Francisco Rivera (golf) y Tommy Velázquez (softbol).

