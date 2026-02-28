Director de la PN, Andrés Cruz, dice que sigue apoyo al deporte

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional conquistó la competencia individual de tiro con fusil para generales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante el Torneo Amistoso de Tiro de Combate celebrado en Sierra Prieta, por iniciativa del ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre. En la justa, el general de la Policía Jhonny Soto Abreu obtuvo la medalla de oro, mientras que el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, actual Director General de la Policía Nacional, alcanzó la medalla de plata, cuando se desempeñaba como Inspector General de la institución.

“Tras su juramentación, el mayor general Cruz Cruz manifestó que el deporte será prioridad en su gestión, recordando incluso su participación en noviembre pasado en el Torneo Amistoso de Tiro de Combate en Sierra Prieta, cuando se desempeñaba como Inspector General PN”, expresó el general Jacobo Mateo Moquete, director de Deportes de la Policía Nacional. El evento —que próximamente será puntuable para los Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional contó con la organización de la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la PN.