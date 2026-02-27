Presentará documental “Deporte Rey”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Este lunes 02 de marzo será la premier del docudrama “Nuestro Deporte Rey” – Historia del Béisbol Dominicano”, un material cinematográfico de 75 minutos de duración que recorre la historia del béisbol dominicano desde sus primeras manifestaciones a comienzo del siglo XX hasta la actualidad, consolidándose como una pieza audiovisual de alto valor cultural, histórico y social.

La presentación, que se hace a propósito de que pronto inicia el Clásico Mundial de Béisbol, se realizará a las 6:00 de la tarde en el cine de la plaza Galería 360, donde a través de una rueda de prensa se ofrecerán todos los detalles de la obra.

Mientras que la proyección, que cuenta con el auspicio de El Nuevo Diario, BHD, Victoria Yeb, JD Guerrero, PetroMovil y Grupo Rica, se hará de 7:00 a 9:00 de la noche.

La película es dirigida por Miguel Vásquez y tiene como casa productora a Metro Films. La invitación es de El Nuevo Diario Films y el banco BHD. En la misma participan las principales figuras conocedoras del béisbol dominicano, entre los que destacan Ricky Noboa, Tony Piña Cámpora, Tony Grullón, Tuto Mota, Rolando Guante y Osvaldo Rodríguez Suncar.

De igual manera, Pedro Briceño, Kevin Cabral, Dionisio Soldevila, Ricardo Rodríguez, José Antonio Mena, Junior Matrillé, Carlos José Lugo y Félix García Estrella. Al acto han sido invitadas personas ligadas al pasatiempo nacional.