Lamine Yamal se inspira en LeBron James mientras planea el regreso del Barcelona

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Lamine Yamal busca inspiración en LeBron James mientras intenta liderar al Barcelona en una remontada contra el Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones este martes.

Tras la derrota del Barça por 2-0 en el partido de ida la semana pasada en el Camp Nou, resurgió un meme que hacía referencia a la victoria de los Cleveland Cavaliers, liderados por James, por 4-3 sobre los Golden State Warriors en las Finales de la NBA.

El meme consiste en una imagen de James con la leyenda: "Ningún equipo en la historia de las Finales de la NBA ha remontado un 3-1 en contra (0-32)".

La versión viral del Barça dice: "El FC Barcelona nunca ha vencido al Atlético en la Liga de Campeones a doble partido", y Yamal hizo un guiño a esta tendencia a principios de semana cambiando su foto de perfil de Instagram por la del astro del baloncesto James.

"LeBron es una de las referencias que me inspiran para el partido", dijo Yamal en una rueda de prensa el lunes al ser preguntado por su nueva imagen de perfil.

"La puse como mi foto por eso. Estoy pensando en cómo lo hizo él [en 2016] y espero que nosotros obtengamos el mismo resultado."

Yamal será protagonista en el Metropolitano mientras el Barça intenta remontar un déficit de dos goles para clasificarse a semifinales contra el Arsenal o el Sporting de Lisboa.

El joven de 18 años ha marcado 22 goles y dado 18 asistencias en 43 partidos esta temporada y afirma que no le intimida la presión que recae sobre sus jóvenes hombros.

El partido del martes será el sexto encuentro entre el Barça y el Atlético esta temporada. El Barça ganó los dos partidos de LaLiga, pero cayó derrotado por 4-0 en la ida de las semifinales de la Copa del Rey en Madrid a principios de año. No pudo remontar la eliminatoria en el partido de vuelta, quedándose a las puertas de la victoria con un ajustado 3-0.

La tarea es algo más sencilla esta vez, ya que el Barça va perdiendo 2-0 en lugar de 4-0, aunque tendrá que jugar fuera de casa.