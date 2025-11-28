Los Dominicanos Primero reconoce a Félix José

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La premiación Los Dominicanos Primero Cuqui Córdova reconoció la carrera del ex toletero Félix José, a quien está dedicada la versión correspondiente a la actual temporada de béisbol profesional dominicano. V Energy S.A., filial de TotalEnergies en República Dominicana anunció la premiación en el mismo acto de reconocimiento a José, celebrado en el Séptimo Cielo del Estadio Quisqueya.

Los Dominicanos Primero Cuqui Córdova por TotalEnergies celebra este año su aniversario 55 y reconocerá a los jugadores nativos más valiosos durante la serie regular del campeonato de béisbol profesional dominicano y a los más destacados en los principales reglones ofensivos y de pitcheo.

El acto fue encabezado por Carmen Barceló, directora general y country chair, con la. presencia de Demetrio Almonte, director de Retail y relaciones institucionales, Marjorie Martínez, gerente de mercadeo y comunicaciones y Carlos Córdoba, hijo de don Cuqui.

"El béisbol es parte de lo que somos, es pasión, disciplina, orgullo y esfuerzo. Una de las expresiones más visibles del talento dominicano ante el mundo", expresó Marjorie Martínez. Una vez concluida la serie regular, serán seleccionados los ganadores de los premios al jugador más valioso, mejor lanzador, novato y veterano del año y al mánager más sobresaliente de esa etapa del torneo.José es una figura carismática del ambiente del béisbol y tuvo un destacado desempeño en la pelota local y en las Grandes Ligas.

En su momento, fue el lider histórico de jonrones en Lidom con 60.

"Creo que con la disciplina todo el mundo puede alcanzar el objetivo que tu quieres y seguir adelante con mucha hambre", manisfetó Félix José, quien fue una estrella con su bate.

La elección de los ganadores se hará por votación vía digital y estará a cargo de los periodistas integrantes del Jurado Original y representantes de la crónica deportiva nacional que cubren el campeonato de béisbol profesional.