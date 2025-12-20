caso Epstein: víctimas agradecen publicación pero critican Departamento de Justicia por omisiones

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Algunas de las víctimas del pedófilo Jeffrey Epstein reaccionaron este viernes celebrando la publicación de miles de archivos del caso por parte del Departamento de Justicia (DOJ) pero cuestionan que hizo falta más datos e información clave.

"Hay muchísima información, pero no tanta como nos hubiera gustado ver", señaló Dani Bensky, sobreviviente de Epstein, en una entrevista con NBC News.

La sobreviviente añadió que, pese a ello, la divulgación confirma la veracidad de las denuncias de las víctimas: "Hay una parte de mí que se siente un poco validada en este momento, porque creo que muchos de nosotros hemos estado diciendo: 'No, esto es real, no somos un engaño'".

Maria Farmer, otra sobreviviente, elogió la publicación de su denuncia de pornografía infantil ante el FBI incluida en los archivos y expresó sentirse “redimida” por el reconocimiento de su caso.

"Esto es increíble. Gracias por creerme. Me siento redimida. Este es uno de los mejores días de mi vida", declaró a través de sus abogados, aunque lamentó que otras víctimas, como Virginia Giuffre, hayan sufrido daños porque el FBI "no hizo su trabajo".

Farmer añadió que lloraba tanto de alegría por su propia situación como de tristeza por las demás víctimas a las que la investigación federal falló.

Muchos senadores demócratas han criticado los archivos liberados por la Administración Trump asegurando que accionarán legalmente contra la fiscal general, Pam Bondi, por supuestamente no respetar lo establecido en la ley que obliga la desclasificación de los archivos.

Por su parte, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, advirtió este viernes que no será posible publicar todos los documentos exigidos por ley de una sola vez debido a su volumen, y anticipó que el Departamento de Justicia prevé liberar "varios cientos de miles más" de archivos en las próximas semanas.