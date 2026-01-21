DPL presenta novatos firmados con bonos altos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dominican Prospect League, (DPL) presentó este martes al grupo de 24 novatos firmados en el proceso de Enero 15 en un acto que mezcló lágrimas y alegrías por los logros alcanzados, efectuado en el Hotel Catalonia de Santo Domingo.

Elián Rosario, un jardinero que acordó con los Vigilantes de Texas por 2.7 millones y Albert Fermín, paracorto, quien estampó con los Astros por 2.2 millones encabezaron al grupo de firmados, quienes en su totalidad lo hicieron por unos 22 millones de dólares.

El primero, pertenece a la Academia de Banana, mientras que el segundo es entrenado en la Quico Peña Frammy Academy. Otros novatos que recibieron magnificas bonificaciones en su primer fichaje fueron Franyer Almánzar, torpedero, quien acordó con los Cubs por 604 mil dólares, Argenis Fernández, quien lo hizo con los Cerveceros por 500 mil dólares, así como Aníbal Beltré, quien pactó con los Mellizos por medio millón de dólares.

Brian Mejía, presidente de la DPL se mostró satisfecho por que la institución cumple una vez más con la formación en el terreno y porque no en lo educativo con varias decenas de jóvenes, que desde temprana edad se trazaron como primera meta el firmar como profesional, logro que acaban de materializar.

Mientras que Erick Almonte, exgrandesligas y presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales destacó el gran trabajo que por años realiza la DPL en la formación de varias decenas de jóvenes, asi como la profesionalidad en que lo realiza.

En el 2009, Mejía junto a Ulises Cabrera, vicepresidente de la DPL y Roberto Morales estuvieron a la vanguardia de la formación de la institución.

Desde entonces, la presentación de la clase 2026 es la número 17 en la historia, se elevan a unos 2,300 nóveles que han firmado siendo DPL.

Desde los primeros cinco años figuras como José Ramírez, Franmil Reyes, Miguel Andújar, Adalberto Mondesí, Framber Valdez y Ronald Guzmán firmaron como novatos de la DPL y han estado en franquicias de Grandes Ligas, siendo Ramírez uno de los peloteros más sobresalientes del juego hoy día.

Luego vino otra camada bien grande, incluso de los mejores talentos que tiene el juego en la actualidad, con los Juan Soto, Fernando Tatis Jr, Vladimir Guerrero Jr., Oneil Cruz, Junior Caminero, Julio Rodríguez, todos firmados entre el 2015 – 2019, todos rostros emblemáticos dentro de sus respectivas organizaciones en Grandes Ligas.