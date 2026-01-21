Fallece el maestro Juan Manuel Guerrero, referente de la docencia jurídica en la PUCMM

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La comunidad jurídica y académica lamenta el fallecimiento del maestro Juan Manuel Guerrero, destacado docente de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Guerrero dedicó más de tres décadas a la enseñanza del Derecho, formando generaciones de profesionales en áreas como historia del Derecho, Derecho administrativo, laboral y de garantías.

Fue reconocido por su versatilidad, excelencia académica y capacidad pedagógica, cualidades que lo convirtieron en uno de los abogados más completos del quehacer jurídico nacional.

Su trayectoria estuvo marcada por un compromiso ininterrumpido con la docencia, dejando una huella profunda en estudiantes y colegas, quienes resaltan su influencia más allá de las aulas.