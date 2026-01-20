Duelo inesperado: ¿Por qué la Serie Final entre Toros y Leones será diferente?

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Tras un Round Robin lleno de emociones, los Toros del Este y Leones del Escogido se enfrentarán cara a cara en la Serie Final 2025-2026 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Lo que muchos desconocen es que este duelo entre dos franquicias muy reconocidas del béisbol invernal marcará un hecho sin precedentes en la historia de la Serie Final.

Por primera vez, los Toros y Leones se medirán frente a frente en una Serie de Campeonato por corona nacional.

A pesar de compartir más de 40 temporadas en la pelota invernal, ambos equipos nunca se habían enfrentado en una batalla por el titulo.

Los Toros han ganando la corona tres veces:

1994-1995 (cuando se llamaban Azucareros) ante las Águilas Cibaeñas.

(cuando se llamaban Azucareros) ante las Águilas Cibaeñas. 2010-11: ante las Estrellas Orientales.

ante las Estrellas Orientales. 2019-2020: ante los Tigres del Licey

Mientras tanto, los Leones del Escogido han ganado 17 campeonatos nacionales y se han enfrentado a cada equipo de la pelota invernal, menos los Toros.

Sin dudas, los fanáticos del béisbol invernal serán testigos de un enfrentamiento histórico.

¿Cuándo inicia la Serie Final 2025-2026?

La Serie Final iniciará este miércoles 21 de enero en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en Santo Domingo, a las 7:15 de la noche.