El pádel dominicano consolida su presencia internacional con nueva afiliación

La Real Federación Dominicana de Pádel (RFDP), organización nacional que regula el pádel, - el deporte de raqueta que está captando la atención de jóvenes y adultos gracias a su notable crecimiento-, anuncia que ya forma parte oficialmente de la Federación Internacional de Pádel (FIP) y Padel América, hecho que representa un paso trascendental para fortalecer el apoyo, desarrollo y posicionamiento de esta tendencia deportiva y social en la República Dominicana.

El pádel ha experimentado un crecimiento sostenido en número de canchas, jugadores y torneos, especialmente en Santo Domingo, Punta Cana, Bávaro y Santiago, logrando alta visibilidad debido a su presencia en las redes sociales, impulsando su popularidad entre jóvenes y adultos que desean tener una experiencia deportiva integral e integradora que combina la actividad física con la interacción social.

En el marco de la 35 asamblea de la FIP celebrada en Acapulco, México, se formalizó este hito que marca un antes y un después para el pádel en la República Dominicana, formando parte de las 100 federaciones miembros del pádel a nivel global.

“Este es un paso histórico que coloca a nuestro país dentro de la estructura internacional del deporte, abriendo nuevas puertas para atletas, clubes, árbitros y para todo el ecosistema del pádel dominicano”, expresó el presidente de la RFDP, Josep Isern, acompañado del presidente de la FIP, Luigi Carraro.

Asimismo, destacó que ser parte de la FIP significa beneficios directos como tener acceso a competencias internacionales avaladas, integración al sistema oficial de rankings, mayor profesionalización del pádel nacional, así como formación certificada y homologada para jueces, entrenadores y jugadores, y la oportunidad de representar al país ante la comunidad mundial del pádel.

Este gran paso representa el comienzo de una nueva etapa, donde la República Dominicana entra oficialmente al circuito internacional, donde los dominicanos cuentan con una representación profesional del país ante la comunidad mundial del pádel, fortaleciendo el alto rendimiento del pádel nacional y abriéndose camino a un futuro de éxito para este deporte.