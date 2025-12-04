Supérate lanza entrega de 1.4 millones de bonos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Gobierno inició hoy la entrega vía transferencia electrónica del Bono Navideño a 1,453,907 personas beneficiarias del subsidio Aliméntate, con un monto de RD$1500 adicionales a los mil 650 que reciben cada mes, para sumar un total de RD$ 2,180, 860. 500

El evento inició con el cliqueo sobre una pantalla digital por parte de Gloria Reyes, el cual marcó el inicio de las transferencias monetarias hacia las cuentas de las tarjetas Supérate, medio de pago utilizado por las personas que poseen el subsidio Aliméntate, y de esa misma forma se hizo en las provincias Santiago, San Cristóbal, San Pedro de Macorís y el municipio Santo Domingo Este, donde estuvieron funcionarios de la Dirección de Desarrollo Social Supérate acompañados de autoridades locales.

La acción puesta en marcha por la funcionaria responsable del diseño y ejecución de la política de protección social es una iniciativa del presidente Luis Abinader, la cual tiene el propósito de proveer esos recursos económicos a las familias beneficiarias de la manera más digna, justa y transparente, de la misma forma en que se entregan los subsidios sociales; vía transferencia electrónica, para que puedan celebrar su navidad con la alegría y el júbilo que caracteriza a los dominicanos.

El evento realizado de forma simultánea en las cuatro regiones del país muestra el sentido de responsabilidad y cumplimiento de las autoridades que forman parte del Gobierno del presidente Abinader, ya que este año se sienta un precedente al hacer entrega de este beneficio en apenas cuatro días después de haber iniciado el mes de diciembre.

Reyes, quien estuvo acompañada del director del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) Augusto de los Santos; Modesto Guzmán, director general de Desarrollo de la Comunidad; Shade Medina, Regidora del Distrito Nacional y Marcos Moore, director del Distrito Nacional de Desarrollo Social Supérate compartió los beneficios de “La Brisita de Supérate” con los miembros de las familias beneficiarias que asistieron a la actividad, la cual consistió en el disfrute de un almuerzo navideño, que, además, estuvo amenizado con villancicos y la presencia de Santa Claus.

La transferencia del Bono Navideño a las familias beneficiarias coincide con el pago del la regalía o sueldo 13 a los colaboradores del sector público, quienes comenzaron a recibir su pago desde este jueves para puedan planificar el disfrute de una temporada navideña de la forma más puntual y estratégica.