Más de 1.4 millones de familias ya tienen depositado en sus tarjetas Supérate "La Brisita Navideña"

La directora de Supérate, Gloria Reyes, dio inicio este jueves a la entrega formal del bono navideño “La Brisita Navideña”, que beneficiará a 1.4 millones de dominicanos. La funcionaria ofreció nuevos detalles sobre el proceso, destacando que la distribución de este año será “más efectiva porque está en todo el país”.

Reyes explicó que el bono de RD$1,500 puede ser cobrado en colmados, almacenes y grandes supermercados, dando más opciones a las familias. Además, recordó que este apoyo coincide con la entrega mensual de RD$1,600 que reciben los beneficiarios del programa.

“Aquí tenemos, como quien dice, el doble sueldo de Supérate”, expresó.

La entrega de La Brisita se realizó de manera simultánea en puntos estratégicos del país: Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santiago, San Cristóbal y San Pedro de Macorís, con la presencia de autoridades locales y equipos de la institución.

Esta transferencia coincide también con el pago de la regalía pascual o sueldo 13 para los empleados públicos, que comenzó a depositarse desde este jueves, con el objetivo de facilitar una planificación más oportuna de la temporada navideña.