Enmanuel Clase y Luis Ortiz no recibirán sus salarios mientras la MLB continúe investigación

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Los Cleveland Guardians no tendrán que pagar a los lanzadores Emmanuel Clase y Luis Ortiz, acusados formalmente, mientras continúa la investigación de las Grandes Ligas de Béisbol sobre las acusaciones de manipulación de lanzamientos para apostadores.

Ortiz fue suspendido con goce de sueldo el 3 de julio y Clase el 28 de julio, y ambos recibieron sus salarios a pesar de no haber lanzado durante el resto de la temporada. Fueron acusados formalmente de cargos federales el 9 de noviembre y el juicio está programado para el 4 de mayo, pero podría posponerse.

“Mientras los procedimientos legales que involucran a los lanzadores de los Cleveland Guardians, Emmanuel Clase y Luis Ortiz, siguen avanzando, las Grandes Ligas de Béisbol y la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas han acordado que ambos jugadores permanecerán suspendidos sin goce de sueldo hasta nuevo aviso”, declaró las Grandes Ligas de Béisbol en un comunicado el viernes.

“Este acuerdo no implica una admisión de culpabilidad por parte de Clase u Ortiz”, agregó el comunicado. “Las Grandes Ligas de Béisbol han estado siguiendo de cerca el asunto desde que alertaron a las autoridades federales al inicio de su investigación y no harán más comentarios hasta que esta concluya”.

Como parte del acuerdo, si alguno de ellos es suspendido por la MLB, el inicio de la suspensión sería retroactivo al día inaugural, según informó a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones. También recibirían el pago retroactivo si finalmente no son suspendidos por la MLB por los días que falten.

Clase tiene un salario de 6 millones de dólares en 2026, la última temporada garantizada de un contrato de cinco años por valor de 20 millones de dólares.

Ortiz no tiene contrato para 2026 y no se le tuvo que ofrecer uno porque estaba en la lista de jugadores restringidos. Se le puede ofrecer un contrato si sale de dicha lista, y como no tenía suficiente tiempo de servicio para ser elegible para el arbitraje, su salario rondaría el mínimo de 780.000 dólares mientras estuviera en las Grandes Ligas.