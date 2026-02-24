Equipo femenino EE.UU ganador de la medalla de oro rechaza la invitación de Trump

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El equipo femenino de hockey de EE. UU., ganador de la medalla de oro, declinó cortésmente la invitación del presidente Donald Trump para asistir a su discurso sobre el Estado de la Unión el martes.

“Agradecemos sinceramente la invitación a nuestro equipo femenino de hockey de EE. UU., ganador de la medalla de oro, y apreciamos profundamente el reconocimiento a su extraordinario logro”, declaró el equipo femenino estadounidense en un comunicado publicado el lunes. “Debido a la disponibilidad de tiempo y a los compromisos académicos y profesionales previamente programados después de los Juegos, las atletas no pueden participar. Se sintieron honradas de ser incluidas y agradecen el reconocimiento”.

Trump también invitó al equipo masculino de EE. UU., ganador de la medalla de oro.

La programación será un desafío, ya que la temporada regular de la NHL se reanuda con cinco partidos el miércoles y la PWHL el jueves.

La logística influyó en la decisión, ya que muchas de las jugadoras no tenían previsto llegar a Norteamérica hasta el lunes por la noche. El equipo masculino voló en avión chárter a Miami el lunes por la mañana. Las mujeres tomaron un vuelo comercial y tenían previsto aterrizar en Atlanta.

El torneo olímpico incluyó dos emocionantes finales de medallas, ambas con prórroga. El equipo femenino estadounidense venció a Canadá por 2-1 en el partido por la medalla de oro el jueves. El equipo masculino estadounidense venció a Canadá el domingo.