¿Quién era el exjuez Víctor Mejía Lebrón, hallado muerto en su oficiana?

Gran consternación causó entre familiares, amigos y allegados la muerte del exjuez de la Corte de Apelación de Santo Domingo, Víctor Mejía Lebrón.

El magistrado fue hallado sin vida la noche de este lunes en su oficina de abogados, ubicada en la Plaza Monet, en la carretera Mella, municipio Santo Domingo Este. Hasta el momento, se desconoce las razones del deceso de Mejía Lebrón.

Pero, ¿qué se sabe sobre el togado?

En septiembre del año 2016, el Consejo del Poder Judicial (CPJ) ratificó la destitución de tres jueces hallados culpables de la comisión de "faltas graves en el ejercicio de sus funciones".

Mediante la Resolución núm.12/2016, desestimó un recurso de revisión elevado por los cancelados magistrados Rosó Vallejo Espinosa, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, y José Dionisio Duvergé Mejía, de la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo de esa jurisdicción.

El CPJ declaró inadmisible el recurso interpuesto por los procesados disciplinariamente, en contra de la Resolución No.07/2016, dictada el 21 de julio.

Vallejo Espinosa y Duvergé Mejía fueron separados del cargo, juntos al juez de l Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, Mejía Lebrón, por violación de los artículos 66, numeral 1, 44 numeral 7 y 41 numeral 2 sobre Carrera Judicial; así como los principios de conciencia funcional e institucional, honestidad, legalidad y prudencia, establecidos en el Código de Ética del Poder Judicial. También los artículos 5, 6, 7, 8, 10, 13 y 53 del Código Iberoamericano de Ética Judicial.

Sobre la muerte del exjuez, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, precisó que en la escena no se detectaron signos de violencia y que miembros de la institución realizan las indagatorias correspondientes para establecer las circunstancias de la muerte.