Equipos se coronan en torneo béisbol navideño
Las ligas Orlando Martínez, Tempe de Palé y Papiro All Star se coronaron campeones en las categorías 7-8, 9-10 y 13-14 años
Las ligas Orlando Martínez, Tempe de Palavé y Papiro All Star se coronaron campeones en la edición XXXVI del tradicional torneo navideño, opción copa Ministerio de Turismo, dedicado a Adolfo Pérez de León, director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), organizado por la Academia Luisito Mercedes.
En la categoría 7-8 años, la liga Orlando Martínez se alzó con la copa de campeón al vencer 8-4 a Tempe de Palavé, dando a conocer una vez más que el futuro del béisbol dominicano está en buenas manos.
En 9-10 años, la liga Tempe de Palavé se llevó los lauros al derrotar en la gran final su homólogo de Robert Díaz con pizarra de 7-1.
El abridor Víctor Pozo se encargó de frenar la ofensiva contraria para acreditarse la victoria y ser electo Jugador Más Valioso de esa final.
Mientras que en 13-14 años, Papiro All Star, comandado por su presidente Rogelio Genao (Papiro) conquistó el título al disponer 9-4 de la liga Suárez.
Jostin Sánchez se llevó la victoria.
Entrega de trofeos
Tras concluidas la triple jornada, el dirigente Luisito Mercedes, presidente de la entidad organizadora y director técnico del magno evento que reunió a uno tres mil niños y jóvenes, entregó los trofeos de campeones a los mánager junto a sus jugadores.
“Felicito a cada uno de los equipos campeones, así como a los sub campeones y demás equipos se dieron cita en esas categorías de 7-8, 9-10 y 13-14 años “, exclamó Luisito.
