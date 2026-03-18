Equipos de MLB presionaban a los managers del Clásico Mundial a cuidar con los lanzadores

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El mánager venezolano Omar López hizo todo lo posible para ayudar a su país a ganar su primer Clásico Mundial de Béisbol.

Los clubes de las Grandes Ligas suelen imponer restricciones sobre cómo los mánagers de las selecciones nacionales pueden usar a sus lanzadores en el Clásico Mundial. Una clave para López y Venezuela en el partido final del martes por la noche fue que convenció a algunos ejecutivos de equipos de la MLB para que eliminaran sus limitaciones iniciales. El mánager estadounidense Mark DeRosa aceptó dichas restricciones.

Esto permitió a López hacer lanzar al cerrador de los Cachorros de Chicago, Daniel Palencia, por segunda noche consecutiva y tercera vez en cuatro días. Palencia retiró a tres bateadores seguidos para sellar la victoria por 3-2.

"Esta mañana me desperté con tres mensajes de texto de diferentes organizaciones tratando de evitar que los lanzadores lanzaran seguidos", dijo López antes del partido. "Una de mis fortalezas es la comunicación, y les respondí defendiendo a mis muchachos y luego programé una llamada con cada uno. Cuando uno habla y llega a un acuerdo, cuando se negocia, todo sale bien".

López se relajó un poco tras el intercambio de golpes.

“Tengo a mis muchachos esta noche para jugar partidos consecutivos si es necesario, y eso es lo más importante”, dijo.

DeRosa no utilizó a Mason Miller, quizás el mejor relevista del béisbol, porque le había prometido a los Padres de San Diego que solo lo usaría en situaciones de salvamento.

Miller tuvo el lunes libre después de lanzar 22 pitcheos en la novena entrada de la victoria del domingo por 2-1 sobre la República Dominicana, donde su recta alcanzó una velocidad promedio de 101 mph.

Después de que el jonrón de dos carreras de Bryce Harper empatara el marcador 2-2 en la octava entrada contra Venezuela, DeRosa trajo a Garrett Whitlock de Boston para comenzar la novena. Whitlock le dio base por bolas a Luis Arraez, y el corredor emergente Javier Sanoja robó la segunda base. Sanoja anotó cuando Eugenio Suárez conectó un doble al jardín izquierdo-central con un cambio de velocidad en cuenta completa.

"Es un homenaje a los Padres", dijo DeRosa sobre la ausencia de Miller. "Si hubiéramos tomado la delantera, habría entrado, pero no iba a traerlo a un juego empatado".

Con Estados Unidos jugando como local y bateando último, no había posibilidad de salvamento una vez que el partido llegó al empate en la novena entrada.

“Quería respetar la idea de que, si el partido hubiera estado empatado, habríamos usado a Whitlock”, dijo DeRosa. “Habíamos hablado con los Red Sox sobre eso. Y si hubiéramos tenido la ventaja, habríamos usado a Mason”.

Palencia, un lanzador derecho de 26 años, lanzó 13 pitcheos en una novena entrada perfecta para cerrar la victoria del sábado por 8-6 en los cuartos de final contra Japón, ponchando a dos y terminando el partido con el retiro de Shohei Ohtani con un elevado.

El domingo lanzó 15 pitcheos más en una novena entrada impecable que selló la victoria por 4-2 sobre Italia.