Estelares de República Dominicana en evento MMA de esta noche

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Los principales exponentes dominicanos en las artes marciales mixtas (MMA) se pondrán a prueba esta noche durante su participación en una cartelera internacional que marcará el inicio de un Grand Prix organizado por la promotora estadounidense Gamebred FC, en asociación con Fighting Force, de República Dominicana.

El evento, sin precedentes en la historia de MMA en República Dominicana, está pautado iniciar a las 7:00 de la noche en el Óvalo de la Feria Ganadera y el Grand Prix tiene una bolsa de 500 mil dólares (unos 30 millones de pesos).

La cartelera incluye un total de 13 peleas profesionales, con peleadores de diferentes nacionalidades, incluido los dominicanos Elías “La Mole” Santos, doble campeón de Fighting Force; Jonasky “La Máquina” Sojo y Óscar “Hierro” Sosa.

En la mañana de ayer fue la ceremonia del pesaje, prueba que superaron todos los competidores.

La pelea estelar enfrentará a dos reconocidas figuras internacionales: el ex retador al título de la UFC Anthony “Lionheart” Smith y el también veterano de la organización Chase Sherman, en un combate que promete alto nivel y espectáculo.

En el plano local, la atención estará centrada en varios enfrentamientos clave dentro de los torneos con premio de US$500,000 dólares (aproximadamente 30 millones de pesos dominicanos).

En la división de peso ligero (155 libras), el doble campeón de Fighting Force, Elías “La Mole” Santos, se medirá ante el experimentado Landon Quiñones, mientras que Jonasky “La Máquina” Sojo enfrentará al ex UFC Charles “Boston Strong” Rosa, ambos en el marco del Grand Prix.

Por su parte, en la división de peso pesado, el legendario peleador dominicano Óscar “Hierro” Sosa también verá acción dentro del torneo, con la oportunidad de avanzar en la competencia y aspirar al mismo premio de medio millón de dólares.

Además, la cartelera contará con la participación de otros talentos dominicanos como Santiago Soriano, Damauri Ramos y Michael Polanco.

La cartelera combina talento internacional de alto nivel con los principales exponentes de las MMA dominicanas.